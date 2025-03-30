Bakırköy'de dönüşüm nihayet başlıyor

1999 depreminin ardından Bakırköy’ün kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planları 25 yıldır çeşitli gerekçelerle reddediliyordu.

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yeniden hazırlanan planlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti.

İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisi'nde onaylanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı'nın ardından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi’nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen planların Bakırköylülere hayırlı olması dileklerini söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, imar planı kazanımlarını şöyle anlattı: “25 yıllık hasreti bitirdik. Meclisimizde onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy’ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlüyüz. Bu karar depremde riskli bölgelerden biri olan Bakırköy'ümüzün olası bir Marmara depremi öncesinde yenilenmesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır. 1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000’lik İmar Planlarımızı ardından da şimdi 1/1000’lik İmar Planlarımızı onayladık ve Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik.”

DEPREM DİRENÇLİ DÖNÜŞÜMÜN YOLU AÇILDI

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy’ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşümün önündeki engeller ortadan kalkmış oldu. Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

ÇATI KATLARI BAĞIMSIZ DAİRE OLUYOR

Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek.