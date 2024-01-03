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        Haberler Gündem Bakırköy'de bir kişi silahla yaralandı

        Bakırköy'de bir kişi silahla yaralandı

        Bakırköy'de telefon bayisinde fatura öderken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:50
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        Bakırköy'de silahlı saldırı
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        Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesinde, fatura ödemek için bir telefon bayisine giden Selman Aya arkasından gelen F.A. silahla ateş etti.

        Selman A. ayağından yaralandı, F.A. ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Selman A, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.Ayı yakaladı. F.Anın işlemleri sürüyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Bakırköy
        #haberler
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