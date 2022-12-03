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Bakın aslında ne için üretilmişti? Bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler: Daha önce çok farklı amaçlarla kullanılan 15 icat

Önceden ne için kullanıldığını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Teknolojinin ve yaşam standartlarımızın değişmesiyle yapılan icatların kullanım şekilleri de farklılık gösteriyor. Geçmiş dönemlerde farklı amaçlar ile üretilmiş eşyalar günümüzde çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. İşte önceden ne için kullanıldığını öğrendiğinizde çok şaşıracağınız 15 farklı icat...

Giriş: 03.12.2022 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kullandığımız bazı ürünler piyasaya sunulduğu dönemlerde farklı amaçlar taşıyordu. Günlük hayatın birer parçası haline gelen çoğu ürün aslında tesadüfen veya yan etkileri dolayısıyla farklı şekilde kullanılmaya başlandı. İşte bugünkü kullanımından çok farklı amaçlarla üretilmiş ürünler...

  • DÖVME MAKİNESİ

    Günümüzde dövme yapmak için kullanılan dövme makineleri aslında elektrikli kalem olarak ortaya çıkmıştı. Thomas Alva Edison tarafından icat edilen elektrikli kalem tasarımı aslında belge ve formları kolay kopyalamak amacıyla üretilmiştir.  Samuel O'Reilly, elektrikli kalem olarak bilinen bu aleti modernize bir hale getirdi ve dövme yapmak için kullanmaya başladı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen O'Reilly’nin yaptığı bu tasarım çok fazla değiştirilmeden kullanılmaya devam ediyor. 

  • SAKIZ

    Eski Yunanların ve Kızılderililer'in ağaçlardan elde ettikleri sakızları baharatlayarak çiğnedikleri bilinse de ucuzluğu ve popülerliği ile günümüzde sıklıkla tüketilen sakız aslında endüstriyel alanda kullanımı için yeni ve dayanıklı bir kauçuk geliştirmek isteyen bilim insanları tarafından icat edilmiştir. 

  • POŞET ÇAY

    Birçok kaynak, poşet çayın ipek poşetlere paketlenmiş olarak Amerikalı çay ve kahve ithalatçısı Thomas Sullivan tarafından icat edildiğini iddia etmektedir. Müşterileri tarafından beğenildiği iddia edilen çay, yararlı ve pratik bulundu ve satışları hızla yükseldi. 

  • MİKRODALGA

    Mikrodalgalarla pişirme fikri ilk kez Percy Spencer tarafından, radar olarak kullanılması planlanan "magnetron"un keşfedilmesiyle 1945'li yıllarda başlamıştır. Percy Spencer, radar dalgaları ile deney yaparken cebindeki çikolatanın erimesi ile mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabildiğini keşfetti. 1947'de bu buluşunun patentini almış ve ilk mikrodalga fırını 1,8 metre boyunda ve 340 kg ağırlığında olarak tasarlamıştır.

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