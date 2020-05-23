Bakıma muhtaç yaşlıların "bayram temizliği" de devlet elinden

Devlet ve vakıf iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kentte ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki yalnız yaşayan ya da uzak şehirlerde akrabaları olan yaşlıların, banyodan tırnak ve saç sakal kesimine, ilaç talebinden ev temizliğine, hastane işlerinden maaş çekimine kadar tüm talepleri titizlikle yerine getiriliyor.
Proje sayesinde devletin şefkat eliyle yalnız olmadıklarını hisseden ve verilen sosyal psikolojik destekle de moral bulan koca çınarların, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde yapılan temizlikle yüzleri gülüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darulaceze Vakfı ile ortaklaşa hayata geçirilen yaşlı bakım projesi kapsamında, yaşlıların ev temizliği ve kişisel bakımının yapıldığını söyledi.
- "Bayram temizliğiyle ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürdük"
Projeden 72 ailenin faydalandığını ifade eden İlbaş, bu kapsamda yaşlıların belirli zaman aralıklarında ev temizliğinin yanı sıra temel ihtiyaçlarının da karşılandığını belirtti.
Ziyaretlerde yaşlılara psikolojik destek de verildiğini aktaran İlbaş, şöyle konuştu:
"Ziyaretlerde sohbet ve muhabbet edilerek yaşlılarımızın hem yalnızlıkları gideriliyor hem de kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanıyor. Böylece yaşlılarımız devletimizin ve vakıfların varlığını hissediyor. Bayram temizliği kültürümüz var. Kovid-19 tedbirlerine dikkat ederek yaşlılarımızın evlerine gittik. Bayram temizliğiyle ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürdük. Projemizi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk yakinen takip edip takdir etmektedir. Bu anlamda Bakanımıza teşekkür ediyoruz."
- "Alışverişte bile ihtiyacımızı karşılıyorlar"
Projeden faydalanan 85 yaşındaki Mürüvvet Portakal ise ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ihtiyacını karşılayamadığını anlattı.
Bayram yaklaştığı için yetkililere temizlik talebinde bulunduğunu dile getiren Portakal, "Sağ olsun geldiler ve dip, köşe temizleyip camları sildiler. Alışverişte bile ihtiyacımızı karşılıyorlar. İlacımı almak için doktorumu bulup ilaçlarımı temin ettiler. Yaşlılar olarak bu projeye çok sevindik. Çocuklarım İstanbul'da, Allah razı olsun devletimiz bizlere sahip çıktı. Biz yaşlılar güler yüz ve tatlı dil isteriz. Erzurum'daki çalışanları çok seviyoruz, bizlere hiç kötü davranmıyorlar." ifadelerini kullandı.
84 yaşındaki Hulusi Taymuş da eşinin çeşitli rahatsızlıkları yüzünden ev işi yapamadığını ifade etti.
Yaşlı destek projesinde çalışanlara teşekkür eden Taymuş, "Allah bu insanlardan razı olsun, düzenli gelip temizliğimizi yapıyorlar, para filan istemiyorlar. Öyle güzel işler yapıyorlar ki insanın evladının yapamayacağını yapıyorlar. Devletimize bizler için böyle güzel imkan sağladığı için minnettarız. Devlet yanımızda, Allah razı olsun." dedi.
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