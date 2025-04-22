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        Haberler Gündem Bakıcı dehşeti kamerada! - Güncel haberler

        Bakıcı dehşeti kamerada!

        Olay, Aydın'da meydana geldi. Aydın'da bir ailenin evlerine alıp yavrularını emanet ettikleri bakıcı tam bir vicdansız çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocuğu her fırsatta darp etti. Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile korkunç gerçeği eve yerleştirdikleri kamera sayesinde öğrendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:16
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        Olay, Aydın'da meydana geldi.

        Aydın'da bir ailenin evlerine alıp yavrularını emanet ettikleri bakıcı tam bir vicdansız çıktı.

        1 buçuk yaşındaki çocuğu her fırsatta darp etti.

        Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile korkunç gerçeği eve yerleştirdikleri kamera sayesinde öğrendi.

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        #HABER
        #Aydın
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