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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: 'Sürücü affı' konusu kesinlikle gündemimizde yok | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: 'Sürücü affı' konusu kesinlikle gündemimizde yok

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 Nisan 2025 itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu ve 'sürücü affı' konusunun kesinlikle gündemde olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:24
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        "Sürücü affı gündemimizde yok"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürücü affı gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

        DHA'nın haberine göre Yerlikaya şunları kaydetti: "19 Nisan 2025 itibari ile 'ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen' sürücü sayısı 689 bin 946. Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı? Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri için; 28 bin 461 sürücünün ehliyeti 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları, 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için; 162 bin 397 sürücünün belgesi ise; adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: 'Sürücü affı' konusu, kesinlikle gündemimizde yok" dedi.

        "TAVİZSİZ DURUŞUMUZDAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

        Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek olduğunu işaret eden Yerlikaya, "Bunlar; trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar. Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.

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