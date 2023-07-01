Tatilcilere dönüş uyarısı

Kurban Bayramı’nın ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “Sağ salim vardık” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” notuna yer verdi.