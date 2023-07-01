Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik

Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönenlere uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı'nda tatile giden vatandaşlara dönüş yolunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım" dedi

Giriş: 01.07.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yerlikaya'dan tatilden dönenlere uyarı
Tatilcilere dönüş uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Kurban Bayramı’nın ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “Sağ salim vardık” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” notuna yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor
Yağışlar sona eriyor, sıcaklıklar artıyor
Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etti! Ekipler seferber
Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etti! Ekipler seferber
18 araç birbirine girdi!
18 araç birbirine girdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.