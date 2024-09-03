Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetlerinin bugün 6'ncı yıla girdiğini anımsattı.
Annelerin, sabrın ve şefkatin timsali olduğunu, acılarını içine akıttığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ama söz konusu olan evladıysa, Diyarbakır surları kadar da güçlü durur. Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz."