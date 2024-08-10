Festivale sadece Hakkari ve Yüksekova'dan değil ülkenin dört bir yanından insanların katıldığına dikkati çeken Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada büyüklerimiz, gençlerimiz ve bebeklerimiz var. Yani yediden yetmişe herkes var. Alanda Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri gördüm. Her yerden geliyorlar. Artık Hakkari, Doğu ve Güneydoğu, güzel şehirlerimizde bu pusu, terör gölgesi kalktığı için bu güzellikler yani turizmle ilgili zenginliklerimiz ortaya çıktı. Allah'ın izniyle daha da çıkacak. Sadece 85 milyon kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerinden 4 bin 135 metredeki Cilo Uludoruk'a tırmanmak için gelenler, geldiği zaman Uludoruk'un ululuğunu görecek ama Hakkari'nin o güzel misafirperverliğini, çay ikramını, sofrasını, güzel tebessümleri gördüğü zaman 'biz niye daha önce buraya gelmedik' diyecekler. Tıpkı bu alana ilk kez gelenlerin söylediği gibi. Bu gecikmenin sorumlusu o terördür. Ama şimdi Allah'ın izniyle bitme noktasında. Sınırlarımızın içinde de dışında da kardeşliğimizin, kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız."