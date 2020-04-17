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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyan bir aileyi aradı.

Yeni doğan bebekleri için Keskin ailesine kutlayan Bakan Soylu, görüntülü telefon konuşmasında Zeynep bebeğe de hitap etmeyi ihmal etmedi.

AİLE MUTLULUKLARINI İFADE ETTİ

Zeynep bebeğin anne ve babaları Ali, Büşra Keskin çifti ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yoğun programlarına rağmen kendilerini unutmayıp böyle bir güzellik yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler.