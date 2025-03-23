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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile banka genel müdürlerinin yaptığı iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Şimşek'in bundan sonra da bankalar ve piyasa aktörleri ile yakın temasta olacağını ifade ettiğini anlatan bankacılar piyasada bundan sonraki dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve aşırı oynaklığa izin verilmeyeceği izlenimi edindiklerini kaydetti

        Giriş: 23.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:43
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        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile banka genel müdürlerinin yaptığı iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Görüşmede Bakan Şimşek'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından çıkmak isteyen yabancının zaten ilk günlerde çıktığı ve bundan sonra önemli bir şok yaşanmaz ise yabancı yatırımcı çıkışının sınırlı olacağını belirttiği ifade edildi.

        Habertürk'e bilgi veren bankacılar, Bakan Şimşek'in siyasi veya hukuki değerlendirmelere girmeyeceğini belirttiğini ancak durumdan rahatsızlık duyduğu izlenimini edindiklerini ifade etti. Şimşek'in bundan sonra da bankalar ve piyasa aktörleri ile yakın temasta olacağını ifade ettiğini anlatan bankacılar, piyasada bundan sonraki dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı ve aşırı oynaklığa izin verilmeyeceği izlenimi edindiklerini de kaydetti.

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        "ELİMİZDE YETERLİ ARAÇ VAR"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in katıldığı Türkiye Bankalar Birliği'nin geleneksel iftar yemeğinde Şimşek, Orta Vadeli Program'ın şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını arttırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini vurguladı.

        Şimşek ayrıca "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi; bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

        Bakan Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurguladı ve makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

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