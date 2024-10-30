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        Haberler Gündem Güncel Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu hakkında açıklama | Son dakika haberleri

        Bakan Memişoğlu'ndan TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu hakkında açıklama

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananların tedavisine ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." bilgisini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:44
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        TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

        Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

        Yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edilmiş, 6 yaralının da tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı.

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        #TUSAŞ
        #terör saldırısı
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