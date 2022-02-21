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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası Konya'da başladı.

Bakan Murat Kurum şurayla ilgili olarak Habertürk TV'ye yaptığı açıklamalarda, "Bu şura kapsamında iklim değişiklikle ilgili mücadelemizi ortak akılla, siyaset üstü anlayışla sürdüreceğimiz ve bunu iklim kanununa çevireceğimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 2053 Net Sıfır Emisyonu hedefi doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MİSAFİRLERİMİZE İKLİM TÜNELİNİ GEZDİRİYORUZ"

Bu çerçevede hem dünyanın diğer ülkeleri hem de ülkemiz son yıllarda yaşadığımız afetler, seller, heyelanlar, hortumlar, yangınlar sebebiyle bu etkilerini net bir şekilde artık ülkemizde de hissediyoruz. Sayısı, sıklığı her geçen gün daha da artıyor. Tünelde iklimin nasıl değiştiğini öyle veya böyle buraya gelen misafirlerimize bu iklim tünelinde gezerek onların hissetmelerini sağlamak amacıyla arkadaşlarımız proje yaptılar.

"ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILI BELİRLEYECEK KARARLAR"

Sınırsız kaynakları olmayan doğamızı, ağacımızı, yeşilimizi korumak amaç. Antalya'da yaşadığımız yangınlarda canlılarımız, hayvanlarımız, bitkilerimiz etkilendi. Onlar onların binlerce yaşadıkları alanlardı, eviydi. Kuraklığı net bir şekilde gördüğümüz şehrimiz Konya. İklim değişikliğinin en fazla etkilendiği illerimizden bir tanesi. 600'den fazla obruk oluştu Konya'da. İklim Şurası'nda fotoğraf sergisi, çocuklarımıza yapılan etkinlik, tünelle, üniversite, gençlik, sivil toplum kesiminden katkılarla şuramızı gerçekleştiriyoruz. Artık son 10 yılımız. Biz son nesiliz. Artık çevremize ve doğamıza sahip çıkacak nesiliz. Alacağımız kararlar o kadar kritik ki, bundan sonraki 50 yılımızı belirleyecek kararlar alacağız.

"EMİSYON TİCARET SİSTEMİNİ KURACAĞIZ"

Bu şura kapsamında iklim değişiklikle ilgili mücadelemizi ortak akılla, siyaset üstü anlayışla sürdüreceğimiz ve bunu iklim kanununa çevireceğimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 2053 Net Sıfır Emisyonu hedefi doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. İklim Şurası'nda toplantılarımız olacak emisyon ticaretinden yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasına finans sektörü, iklim göçlerine ilişkin yapılacaklara, yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin yapacaklarına değin. Emisyon ticaret sistemini kuracağız. Emisyon ticaret sistemine ilişkin adımlarımıza, fosil yakıtlarla ilgili bundan sonraki atacağımız adımlara, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı yapılabilecek projelere kadar birçok başlık altında 5 gün burada, 1200'ü aşkın katılımcıyla bunları istişare edeceğiz.

"MİLLİ ENERJİ POLİTİKAMIZI KONUŞACAĞIZ"

Biliyorsunuz biz Paris Anlaşması'na taraf olduk. Dünyayı en az kirleten ülke olmamıza rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede geleceğimize, çocuklarımıza daha temiz daha güzel bir dünya, bir Türkiye bırakabilmek adına bu adımlarımızı atmak zorundayız. Burada milli enerji politikamızı konuşacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasını konuşacağız, demiryolu ulaşım sisteminin arttırılmasını konuşacağız. Ulaşımda hidrojen yakıtlarının kullanılması, yine ulaşımda mikro mobiliteyi ön plana çıkaran bir yaşam kültürü ve göç.

"BAYRAĞI EN İŞİ ŞEKİLDE ONLARA TESLİM EDECEĞİZ"

Gençlerimizin hepsinin gözü parlıyor, yüzleri gülüyor. Onların gülen yüzünü, umutlarını yeşertmek durumundayız. Biz onlara çok daha iyi bir Türkiye bırakmak durumundayız. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu. Biz bir bayrak devraldık o bayrağı en iyi şekilde onlara teslim edeceğiz. Ben eminim ki, arkadaşlar sizden benden çok daha iyi görevlerini yapacaklar.

"GENÇLER EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZDIR"

Bu çerçevede 209 üniversitemizden, her birinden bir iklim elçisi seçtik. Bu şuranın başlangıç konferansını gençlerimizle yaptık. Onların fikirlerini, önerilerini aldık. Tüm alanlara, sektörlere ilişkin bir bildiri yayınladılar. Ulaşımdan sanayiye, turizmden çevre ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda onların öneri ve fikirlerini aldık. Bundan sonraki süreçte de her zaman bizim iklim değişikliğiyle mücadelemizin en önemli paydaşı olacaklar. Çünkü biz onlar için bu mücadeleyi veriyoruz. Onların fikirleri ve görüşleri bizim için çok değerli. Bu çalışmanın içine gençlerimizi katmak istedik.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ HALKIMIZLA PAYLAŞACAK"

İklim elçileri olarak tüm şehirlerde meclislerini kuracaklar. Orada alacakları kararları biz ülke sathında uygulayacağız. Artık sıfır emisyondan bahsediyoruz. 2053'de karbon ayak izini sıfıra indireceğiz. Yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı, tarımımızı gözden geçireceğiz. Önümüzdeki 50 yılın kararlarına altlık olacak çalışmayı düzenliyoruz. İnşallah sayın cumhurbaşkanımız şuradan çıkacak neticeleri halkımızla paylaşacak.

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMALAYIZ"

Biz de buradan alınan kararları Meclis'te kanunlaştırarak geleceğimize sahip çıkacağız. Döngüsel, yeşil ekonomi, yeşil, doğa, çimen, çayır, ağaçların kuşların hakları var. Hz. Mevlana herkes eşit diyor, insan, hayvan, ağaç, kuşlar eşit olduğunu söylüyor. Bütün bileşenleri birlikte katılımcı kararlarla birlikte önümüzdeki 50 yılın sürecini yöneteceğiz. Uluslararası katılımcılarımız var. Büyükelçilerimiz var. BM, UNICEF'ten temsilciler var. Yerel yönetimlerden katılımcılarımız var. Onların fikirleri, önerileri bizim geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakmak adına çalışmalarımızdır.