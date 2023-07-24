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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre yapılan atamalar ÇKSY'ye yansıdı! - Son dakika haberi

        Bakan Koca: TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre yapılan atamalar ÇKSY'ye yansıdı

        Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımız kadrolarına yerleşip atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları ÇKYS'ye yansıtılmıştır

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 22:01
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        TUS sonucu atamaları ÇKSY'YE yansıdı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre yapılan atamaların Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne yansıtıldığını duyurdu.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan 7 bin 958 adaydan bakanlığımız kadrolarına yerleşip atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) yansıtılmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

        #Fahrettin Koca
        #TUS atamaları
        #haberler
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