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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile dün gece telefonda görüştüğünü belirtti. Önemli görüşmeler olduğunu vurgulayan Koca, "Mısır Sağlık Bakanı değerli dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık.

Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000'e yakın hasta ve yaralının, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sayın Bakan ile mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı" dedi.

"2 GEMİMİZE İZİN VERİLDİ"

Bakan Koca, görüşmede Mısırlı bakanın önemli bir bilgi daha paylaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize, Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır. Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan iş birliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."

Haberin görseli AA'ya aittir.