Bakan Göktaş: Nüfus konusu, Türkiye'nin beka meselesi

Bakan Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini cevapladı.

Aile Yılı'na yönelik eleştirileri yanıtlayan Göktaş, "Aile Yılı ilan etmemizin ardından birçok itibarsızlaştırma ve dezenformasyon çabalarını gördük." ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

Aile kavramının bazı kimselerce toplumun birleştirici gücü olmaktan çıkartılıp tartışma konusu haline getirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Göktaş, "Aile ve kadını karşı karşıya getirme çabalarını anlamıyorum. Birini yüceltip diğerini küçümseyen zihniyet, aslında hem kadını hem aileyi zayıflatıyor. Aileyi, bu ideolojik kalıplara sığdırmaya çalışan bakış açısını tamamen reddediyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Göktaş, bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlığın giderek arttığını vurgulayarak, "Nüfus konusu, ülkemizin beka meselesidir. Günümüzde hanelerin yüzde 50'sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre, doğurganlık hızındaki düşüşün yalnızca ekonomik göstergelere indirgenemeyeceğinin altını çizen Göktaş, şunları söyledi: "Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle, istihdam oranıyla veya ekonomik büyüklükle açıklanabilecek bir konu değildir. Dünyadaki tüm ülkeler, bu konuda tedbirler alıyor. Avrupa'dan tutun dünyanın dört bir yanında, bugüne kadar tek çocuk politikası yürüten ülkeler dahil aileyi korumak ve güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Aileyi küresel ölçekte stratejik hale getirmek durumundayız. Pek çok ülke bu konuda ekonomik desteklere önemli yatırımlar yaptı. Bir bakın, inceleyin. Sizi davet ediyorum. Dünya projeksiyonuyla ilgili size bir sunum yapayım. Bu konuya hep beraber el atmak, çalışmaya devam etmek zorundayız. Olaya ideolojik perspektiften baktığımız sürece bu konuda ilerleyemeyiz." REKLAM Göktaş, kadının güçlendirilmesine yönelik son 23 yılda devrim niteliğinde reformlara imza attıklarını dile getirerek, "Eğitimden sağlığa, siyasetten akademiye, adaletten, kültür ve sanata kadar hayatın her alanında kadınların önündeki yasakları ve engelleri tek tek kaldırdık. Artık bu ülkenin kadınları eski vesayet günlerine dönmeyecek." şeklinde konuştu.

"UFACIK BİR ŞÜPHE BİLE OLSA GİZLİLİK VE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTIYORUZ" Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin eleştirilere yanıt veren Göktaş, "Biz sadece kadınları değil, 6284 sayılı kanun kapsamında çocukları da koruyoruz. Çocuğun ısrarlı takip edilmesi, istismarcının, anne ya da babanın tehdidi 6284 kapsamında ele alınıyor. Bu yasal düzenlemeyi lütfen küçümsemeyin. Ufacık bir şüphe, iddia bile olsa biz 6284 kapsamında gizlilik ve uzaklaştırma kararı çıkartıyoruz. Dolayısıyla kanunun kapsamını daraltmak yerine aksine genişleterek kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu'ndaki reformlarla cinsel saldırı, cinsel taciz ve şiddet suçlarının ağırlaştırıldığını vurgulayan Göktaş, ısrarlı takibin müstakil suç olarak düzenlendiğini, birçok ülkeden ve uluslararası sözleşmeden çok daha önce başlatılan bu mücadeleyi güçlü ve başarılı şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. REKLAM Bakan Göktaş, "sıfır tolerans" yaklaşımını sürdüreceklerini, bir şüphenin, bir vakanın bile kendileri için fazla olduğunu belirterek, bu konudaki mücadelenin kararlılıkla, el birliğiyle devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliğinden "mağdurlara hukuki desteğin daha nitelikli olması" açısından toplantı talep ettiklerini aktaran Göktaş, mağdurlar şikayetlerinden vazgeçmiş olsa bile takip etmeye devam ettiklerini bildirdi. KADIN KONUKEVİ DOLULUK ORANI YÜZDE 69 Kadın Konukevi doluluk oranının yüzde 69 olduğu bilgisini paylaşan Göktaş, "Bir kadın talep ettiği anda bunu öneriyor, gizlilik kararlarını uyguluyoruz. Kadın Konukevleri'nde bazı milletvekillerinin küçümseyerek bahsettiği eğitimlerle onların mesleki beceriler edinmelerini, istihdam hayatına dahil olmalarını sağlıyor, onları daha da güçlendiriyoruz. Buraya katılan kadınları akabinde istihdama katıyoruz ki güçlü olsunlar, kendi ayaklarının üzerinde dursunlar." diye konuştu. Göktaş, 112'si Bakanlığa bağlı toplam 149 Kadın Konukevi bulunduğunu belirterek, bu yıl da 5 yeni Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile 4 yeni Kadın Konukevi inşası için çalışmalara başladıklarını kaydetti. REKLAM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nda bilimsel temele dayalı, çok paydaşlı bir yaklaşım benimsediklerine dikkati çeken Göktaş, hem kurum müdürleri hem de ilgili kuruluşlarla toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

Göktaş, Çocuklar Güvende Programı ile ilgili vakaların basından ya da sosyal medyadan öğrenildiğine ilişkin iddiayı ise şöyle yanıtladı: "Bu doğru değil. Zira 7 gün 24 saat esasıyla çalışan sürekli bir takip mekanizmamız var. İhbar hatlarımız, ALO 183, sosyal risk haritalarımızla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklar Güvende Mobil Ekibi'mizde 394 personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bununla beraber eğer bir çocuğu sokakta bulduysak onunla ilgili hem mesleki çalışmalar hem de ailesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." ÇOCUKLARIN TACİZ GÖRDÜĞÜ AİLELERİNE TEKRAR BIRAKILDIĞI İDDİASINA YALANLAMA Bir milletvekilinin taciz gören çocuklara yönelik iddiasını cevaplayan Göktaş, şöyle konuştu: "Bir milletvekilimiz çocukları taciz gördükleri ailelerine bırakıp bir de üstüne para verdiğimizi iddia etti. Bu gerçekten çok büyük bir yalan. Esefle kınıyorum. Böyle bir iddiada bulunmak, 81 il, 922 ilçede çalışan tüm meslek elemanlarımızın hakkına girmektir. Onların gayretlerini, emeklerini göz ardı etmektir. Bir iddia bile olsa biz o çocuğu alıyoruz. Böyle riskli bir aileye asla teslim etmeyiz. Bu travmalarını rehabilite ettiğimiz çocuklarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirmelerine yönelik özel çalışmalar yürütüyoruz."

REKLAM Suça sürüklenen çocuklar konusunda Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçirdiklerinden bahseden Göktaş, "İlk kez sağlık, eğitim, adalet, güvenlik ve sosyal hizmetleri tek çatı altında bir araya getirdik. Böylece çocuklarımızın korunma, özellikle tedbir kararlarının uygulanması açısından da bir çalışma başlatmış olduk. 12 ilimizde İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri'nde bu modeli uyguluyoruz. Kısa sürede de olumlu sonuçlar almaya başladık." bilgisini verdi. Kreş sayılarının az olması yönündeki eleştirilere yanıt veren Göktaş, şunları kaydetti: "Çocuk bakım sisteminin güçlendirilmesi için geniş bir bakış açısıyla modelleri çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Özellikle çocuk bakan annelere eğitim vererek bunu yapmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de pek çok yerde kadınlar başka çocuklara bakıyor. Bu kadınlara eğitimini vermek ve kayıtlı şekilde istihdam edilmesini sağlamak önemli. Bu konuda bir pilot projeye başladık, aynı zamanda bakım modellerini güçlendirici bir çalışma başlattık. Bu konuda da özellikle UNICEF'le beraber, 180 saatlik eğitim alınması ve sağlık raporu alınması için pilot çalışmalarımızı başlatmış olduk."

Soru üzerine yeni huzurevi inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Göktaş, yaşlı nüfusun fazla olduğu illere öncelik tanıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "2023'te Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'nı yaptık. Yaşlılarımızın yüzde 75'i 'Evimizde yaşlanmak istiyoruz.' dedi. Özellikle yoksulluk riski yaşayan, tek başına olan, rehabilitasyon ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik huzurevi çalışmalarımız devam ediyor ama huzurevlerinin sürdürülebilir bir bakım modeli olmadığını biliyoruz." Göktaş, sosyal yardımların "oy karşılığı dağıtıldığına" yönelik eleştirilere ise "Sosyal yardımlarımızı halk temelli, şeffaf, hesap verilebilir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aksi mümkün değildir. Bu veriler her gün bilgi-işlem sisteminde güncelleniyor. 'Sen bana oy kullanmadın, sana destek vermiyorum.' gibi bir anlayış olamaz." yanıtını verdi. BAKANLIK BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ Görüşmelerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi kabul edildi.