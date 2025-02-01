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        Haberler Dünya Bakan Fidan Katar'a gidecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere yarın Katar'a gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:26
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        Bakan Fidan Katar'a gidecek
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fidan'ın Katar temaslarında, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe dönük yeni işbirlikleri ele alınacak.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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