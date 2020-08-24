NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'ndeki restorasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy şunları söyledi: "Galata Kulesi bizim de hoş bulmadığımız bir fotoğrafla gündeme geldi. Ama tek bir kare ile yorumlamanın çok hakkaniyetsiz olduğunu belirtmek istiyorum. 1962'li yıllarda ilk kez ciddi bir restorasyon kararı alınıyor. Tabii o zamanki dönemin anlayışında beton ve betonarme kabul görmüş ama bugün kabul görüyor tabi.
"ANITLAR KURULU KARARIYLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI"
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir restorasyon kararı alındıktan sonra Anıtlar Genel Kurulu'nun almış olduğu kararla, 'Buraya özgü olmayan yapının malzemenin ayrıştırılması, raspalanarak özgün malzemenin kalması' kararı veriliyor. Özellikle çatı kısmında o külah kısmı tamamen betonarma hale getirilmiş. Anıtlar Kurulu kararına istinaden çalışma başlıyor.
"YAPILAN İŞLEM DOĞRU ASLINDA EKİPMAN YANLIŞ"
Önce bir raspa yapılıyor sonradan yapılan eklentiler oradan çıkartılıyor. Çürütme ve tümleme dediğimiz bir terim var. Beton orijinal yapıyı çürütüyor. Duvarın belli bir kısmı gitmiş ve tümlerken inşaat demiri betonla yapılmış. Anıtlar Kurulu 'bunu al' diyor. Daha özgün malzeme ile onu tümlüyorsunuz. Yapılan işlemlerde bu aslında. Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış."
TURİZMDE 15 MİLYON TURİST, 11 MİLYAR DOLAR GELİR
Koronavirüs pandemisine rağmen Temmuz ayının 6.5 milyon turistle kapatıldığını belirten Ersoy, ağustosun çok daha iyi gittiğini belirtti. Ersoy, "Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa 15 milyon turist sayısını yakalarız diye düşünüyoruz. 11 milyar dolarlık bir geliri de geçeriz diye düşünüyorum" dedi.
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