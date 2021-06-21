Çavuşoğlu: Dışişleri bakanlarının 5'te 1'i ADF'ye katıldı

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya sathında 5 Dışişleri Bakanı’ndan birisi Antalya’daydı!" ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu’yla dış politikanın yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ADF'ye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.