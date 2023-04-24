Bakan Çavuşoğlu: 1490 vatandaşı Sudan'dan çıkarıyoruz

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki 1380 Türk vatandaşının (ayrıca 13 ülkeden de 110 kişinin) tahliye için otobüslerle yola çıkarıldığını, bu kişilerin Addis Ababa üzerinden uçakla yurda getirilmesi için de planlamaları yaptıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki geçiş sürecinin uzun sürdüğünü ve bu nedenle ülke içerisinde bir kaynama olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkedeki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, iktidarda kim olursa olsun Türkiye'nin her zaman Sudan ile iyi geçindiğini ve ülkede çatışmalar başlayınca Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefonla görüştüğünü, Türkiye'nin ateşkes konusundaki temennisini ilettiğini dile getirdi.

Sudan'da birkaç kez ateşkes kararına rağmen çatışmaların devam ettiğini ve şehrin içinde sokak çatışmalarına döndüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Hartum'daki çatışmalarda "serseri bir kurşunun" Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin camına isabet ettiğini, Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasına bir roketin geldiğini ancak çok fazla hasar olmadığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Sudan ordusu ile HDK mensupları arasındaki çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin'in hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle Sudan'da ateşkese biraz riayet edilince ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine başladıklarını belirten Çavuşoğlu, tahliye için hava, deniz ve kara yolu ile olmak üzere tüm alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve Etiyopya üzerinden yapılmasının daha iyi olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin değerlendirmesine şöyle devam etti:

"1490 kişiyi otobüslerle yola çıkardık. Bunların 640'ı Etiyopya'ya ulaştı. Bunların 189'u sınırı geçti, Addis Ababa'ya doğru gidiyor. Uçak planlamamızı yapıyoruz. Şu anda 850 kişi halen yolda. Yarın yine geri kalan vatandaşımız varsa otobüsle gönderiyoruz. Diğer taraftan Port Of Sudan'dan da 23 vatandaşımız bize başvurdu. Onlarla dünden bu yana telefonla irtibat kesildi. Tekrar geri geldi. Onlarla da temastayız. Yarın akşam 9'da Cidde tarafına geçecek bir feribota bindireceğiz. Cidde'den onları da tarifeli uçaklarla döndüreceğiz. Bugün Etiyopya Dışişleri Bakanı (Demeke Mekonnen) ile görüştüm sınır geçişlerini kolaylaştırın diye."

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile de sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin tahliye konusunda bir marka olduğunu, birçok ülkenin Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için Ankara'dan yardım istediğini ve tahliye edilen 1490 kişi arasında 13 ülkeden de 110 kişinin yer aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, tahliye edilecek vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğunu ve her yerde çatışma olması nedeniyle bu sürecin biraz geciktiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tahliye konusunu takip ettiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

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