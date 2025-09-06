Habertürk
Habertürk
        Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik - Basketbol Haberleri

        Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 14:48 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:48
        Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Dev Adam'ı tebrik etti.

        Maçı izlemek üzere Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Bak, A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, çeyrek finalde ay-yıldızlılara başarı diledi. ‎

        Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Habertürk Anasayfa