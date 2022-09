Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin, milletinin egemenliği, bağımsızlığı, hudutlarının güvenliği, hak alaka ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, KKTC, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"DÜŞMANCA VE YANLIŞ HAREKETLER"

Türk jetlerinin 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Bunlarla alakalı da gerek NATO'daki gerekse buradaki ilgili bütün yetkililer her türlü girişimde bulunarak Yunanistan'ın yalancılığını ve inkarcılığını takip ediyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini bugüne kadar hassas şekilde koruduk, korumaya devam edeceğiz.

Yunanistan'ın uluslararası hukuku, iyi komşuluk ilişkilerini, dostluğu hiçe sayarak gerçekleştirdiği eylemler ve söylemleri yakından takip ediyoruz. NATO'nun ve üçüncü ülkelerin de Yunanistan'ın yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki eylemlerin, söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakalı olmadığını bilmelerini istiyoruz. Türkiye olarak NATO'ya ve müttefiklerimize yük değil, onların yükünü alan ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."