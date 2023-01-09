Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğine vurgu yapan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluklarının da arttığını belirtti.

Bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik eden Akar, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkati çekerek, kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'na geçerek bahriyelilerle bir araya geldi.

Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.

Akar, 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılandı. Personeli selamlamasının ardından denizaltıya inen Bakan Akar, denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu.

"BEKLİYORUZ, GELMİYORLAR"

85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi.

Bakan Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik, egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara da değinerek, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı.

Yunanistan'ın, "yeni Osmanlıcılık", "revizyonizm", "yayılmacılık" gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine tepki gösteren Akar, "Özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar." diye konuştu.

Yunanistan'ın, 1919'da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle Anadolu'ya yönelik işgal girişiminin, Milli Mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Biz de onlara 'Tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin' diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız."