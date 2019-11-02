BAHŞİŞ NE DEMEK?

Teşekkür ereğiyle, otel, lokanta gibi yerlerde bir hizmeti görene verilen, başka yerlerde bir işi yapana, verilmesi gereken paradan ayrı olarak, fazladan verilen para.

BAHŞİŞ NEDİR TDK

TDK'nın verilerine göre Bahşiş, "Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası"

Bahşiş örnek; "Babam paranın üstünü kürdanlarla birlikte olduğu gibi aldı, cebine koydu; garsona hiç bahşiş bırakmadı." - Adalet Ağaoğlu