Bahçesini çapalarken servet buldu
Hatay'da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küp içinde Bizans dönemine ait 22 altın sikke buldu. Bulduğu sikkeleri yetkililere teslim eden çiftçi İsmet Kaya, "Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik" diye konuştu.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi İsmet Kaya, Saçaklı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesini çapalarken traktörün pulluğuna bir küp takıldığını fark etti.
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Pulluğun darbesiyle parçalanan küpü kontrol eden Kaya, çevreye altın saçıldığını gördü.
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Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri geldi.
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İncelemede bulunan altınların 22 adet ve Bizans dönemine ait sikkeler olduğu ortaya çıktı.
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Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.
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"KİMİSİ NİYE TESLİM ETTİN DERKEN KİMİSİ DE İYİ YAPTIN DEDİ"
İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyetini yaşadığını belirterek, "Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim." dedi.
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"BİZ ZEYTİN HASADININ İYİ OLMASINI BEKLERKEN ALTIN SİKKE HASAT ETTİK"
"Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik" diyen Kaya, şunları söyledi;
"Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin"