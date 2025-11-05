Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 82 - Hapoel Bank Jahav: 90 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 82 - Hapoel Bank Jahav: 90 | MAÇ SONUCU

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun altıncı haftasında Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımına 90-82 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:36
        Bahçeşehir Koleji mağlup oldu!
        Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 6. haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Jahav'a 90-82 mağlup oldu.

        Salon: Aleksandar Nikolic

        Hakemler: Emilio Perez (İspanyol), Igor Dragojevic (Karadağ), Gentian Cici (Almanya)

        Bahçeşehir Koleji: Homesley 5, Mitchell 4, Flynn 28, Cavanaugh 11, Williams 11, Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Ponitka 4, Hale 12, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar

        Hapoel Bank Jahav: Harper 27, Carrington 9, Wiley 14, Winston 9, Zoosman 13, Smith 16, James 2, Skapintsev, Huber

        1. Periyot: 22-27

        Devre: 41-48

        3. Periyot: 56-66

        4. Periyot: 82-90

