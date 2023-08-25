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        Haberler Gündem Eğitim Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Bahçe Bitkileri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Kişiler mesleklerini seçerken pek çok farklı faktörden etkilenebilirler. Kimileri seçtikleri mesleklerin iyi ekonomik şartlar sunmasından etkilenirken kimileri de bu meslekleri ilgilerine ve sevdikleri alana göre belirler. Bahçe bitkileri bölümü de kişilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri bir bölüm olarak karşımıza çıkar. İşte, Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bahçe Bitkileri Bölümü İş İmkanları hakkında merak edilen tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:18
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        Bahçe Bitkileri bölümü nedir?
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        Üniversitede tercih yapılırken gençler ilgi duydukları alanları meslek olarak da sürdürmek isteyebilir. Bu yüzden keyif aldıkları ve içinde bulundukları süre boyunca işlerini hobi olarak gördükleri tercihler yapabilirler. Bu kapsamda özellikle doğa ile iç içe olmayı seven kişiler, Bahçe Bitkileri bölümünü seçebilir. Peki Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir ve Bahçe Bitkileri Mezunları Nerede Çalışır?

        Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir?

        Bahçe Bitkileri Bölümü, üniversitelerin tarım, ziraat veya ilgili fakültelerinde yer alan ve öğrencilere bahçe bitkileri yetiştirme, bakımı, hastalıklarını ve zararlılarını kontrol etme gibi konularda eğitim veren bir bölüm olarak bilinir. Bu bölümü okuyan öğrencilere bahçe bitkilerinin biyolojisi, fizyolojisi, toprak gereksinimleri, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlı kontrolü gibi konular öğretilir.

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        Bu bölümde öğrenciler aynı zamanda çiçekler, meyve ağaçları, sebzeler, süs bitkileri gibi farklı türlerdeki bitkilerin yetiştirilmesi ve yönetimi konusunda uzmanlaşarak yetkinlik kazanırlar. Ayrıca peyzaj tasarımı, bahçe planlaması ve dekorasyonu gibi konularda da eğitim alabilirler.

        Bahçe Bitkileri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Bahçe bitkileri bölümünde eğitim almak isteyen kişiler için eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bazı kişiler lisans eğitiminin ardından bu bölüm üzerine yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyebilir. Bu kapsamda da eğitim süresi 1,5 ila 2 yıl arasında değişiklik gösterecektir.

        Bahçe Bitkileri Mezunları Ne İş Yapar?

        Bahçe Bitkileri bölümünden mezun olan kişiler bitkilerin yetiştirilmesi, bakımı ve korunması konusunda uzmanlaştıkları için bu alanda geniş bir skalada iş fırsatına sahip olabilirler. Bu doğrultuşa Bahçe Bitkileri Mezunları İş Olanakları şunlardır:

        • Bahçe Bitkileri mezunları, peyzaj tasarımı ve bakımı firmalarında çalışarak açık alanların düzenlenmesi, bitki seçimi, peyzaj planlaması gibi görevlerde bulunabilirler.
        • Bahçe merkezleri, fidanlık işletmeleri ve seralar, bitki yetiştirme, bakımı ve satışıyla ilgilenebilirler.
        • Kent içinde tarım yapma trendinin artmasına paralel olarak kentsel tarım projelerinde, topraksız tarım yöntemlerinde veya sürdürülebilir tarım girişimlerinde danışmanlık yapabilirler.
        • Botanik bahçelerde bitki koleksiyonlarının düzenlenmesi ve bakımı görevlerinde bulunabilirler.
        • Üniversitelerde, meslek okullarında veya bahçe bitkileri alanında eğitim veren kurumlarda öğretim görevlisi veya eğitmen olarak akademik kariyerlerine devam edebilirler.
        • Bitki ıslahı, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak iyileştirme gibi alanlarda araştırma yaparak tarım ve bahçecilik sektöründe çalışabilirler.
        • Popüler bir uğraş haline gelen hobi bahçeciliği alanında çalışabilirler.
        • Bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadele konusunda uzmanlaşarak tarım alanında çiftçilerle çalışabilirler.
        • Çevre ile ilgili kamu kurumlarında çalışabilirler.
        • Kendi şirketlerini kurarak peyzaj tasarımı, bitki danışmanlığı veya eğitim alanlarında serbest meslek olarak çalışabilirler.

        Bahçe Bitkileri Bölümü Dersleri

        Bahçe bitkileri bölümünde eğitim alacak kişiler için 4 yıllık lisans eğitim sürecinde verilmesi gereken dersler aşağıdaki şekilde müfredatta yer alır.

        • Bitki fizyolojisi
        • Toprak bilimi
        • Bahçe ziraati
        • Zararlı ve hastalıklarla mücadele
        • Sulama ve drenaj
        • Peyzaj mimarlığı
        • Fidancılık ve süs bitkileri üretimi
        • Organik tarım
        • Botanik
        • Bitki ıslahı
        • Bitki besleme
        • Bitki biyoteknolojisi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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