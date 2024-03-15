Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte baharın müjdecisi leylek yuvasında karda kaldı
- 1
Türkiye’nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
- 2
Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede baharın müjdecisi leylek ise kar sürprizi ile karşılaştı.
- 3
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek karda aldı.
-
- 4
Elektrik direğindeki yuvasında kar altında kalan leylek kar yağışının durmasını hareketsiz halde bekledi.