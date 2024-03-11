'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?'ın 5'inci bölümden yeni bir tanıtım daha

'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?'ın 5'inci bölümden yeni bir tanıtım daha

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SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisinin 5'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Salı günlerinin vazgeçilmez adresi olan dizinin yeni tanıtımı, sosyal medyada gündeme oturdu.

Tanıtımda, asistanlık hayatında büyük sınavlar veren Bahar’ı, evde de Nevra’nın üzerine gelmesi zorlarken; asistan Doruk’un aile ilişkilerini bilmediği Bahar’ı yemeğe çıkarmak istemesi, Aziz Uras’ın sabrını taşıran son damla oldu. Tanıtımda yer alan Bahar ile Timur’un sahnesi ise izleyicilere yeni bölümde seyir keyfi yüksek, eğlenceli anlara da şahit olacaklarının ipuçlarını verdi.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...