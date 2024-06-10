'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni tanıtım: Hayatımızı mahvettin!

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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın sezon finalinden yeni tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda, boşanmayı bir türlü kabul etmeyen ve Bahar'ı geri kazanmak için her yolu deneyen Timur'un şarkısı ve performansı dikkat çekerken, dava günü Bahar'ın Timur'a kurduğu "Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?" cümlesi, yaşanacak gelişmeler hakkında akıllarda soru işareti oluşturdu.

Evren'in daha küçük bir çocukken gömdüğü kavanozu ele geçiren Timur'un, Evren'in gerçek kimliğini keşfetmesi gündem olurken, ikilinin yüzleşmesinden sonra dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu oldu.

REKLAM MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" sezon finaliyle salı saat 20.00'de Show TV'de!