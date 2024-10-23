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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', tüm kategorilerde zirvede

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', tüm kategorilerde zirvede

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi ve reyting sıralamasında tüm kategorilerde adını zirvede tutmaya devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:07
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        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın yirmi birinci bölümü AB’de 8,43 oranı 22,96 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 8,37 izlenme oranı 20,84 izlenme payı, Total’de 6,45 izlenme oranı 18,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

        Sosyal medyada da Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yine çok konuşuldu. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı Bahar etiketi, 6 saat 45 dakika boyunca gündem konusu olurken; hastaneden kovulmasıyla konuşulan Süreyya, 3 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahar görev yaptığı hastaneden açığa alınırken Evren’in de vurulmasıyla hayatı bir anda tepetaklak oldu. Bahar, zamanında Evren’e ‘Seni seviyorum’ diyememesinin pişmanlığını yaşarken, Timur da Evren’i kurtarmak için elinden geleni yaptı. Timur başarılı bir ameliyat gerçekleştirerek Evren’i kurtarırken, Bahar’ın yaşadığı korkuyu görmesi Timur’u yaraladı. Bahar’ın, yoğun bakımda yatan Evren’e yaptığı konuşma sahnesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Timur, Evren’in hayatını kurtarıyor;

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        Tüm hastanenin, Evren’in vurulmasına sebep olan kimliksiz çocuğun kim olduğunu araştırma çalışmaları izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Evren ile Cem’in üvey kardeş çıkmaları hastanedeki herkesi şaşırttı. Evren, Cem’in yasal vasisi olmayı kabul etmeyince Cem yurda yerleştirildi. Timur, Bahar’ı kaybettiğini kabullenirken, Evren’i kaybettiğini kabullenmeye niyeti olmayan Süreyya, son kozunu da oynayarak Bahar’a Evren ile eski sevgili olduğunu söyledi. Bunu duyan Bahar, birisine tekrardan güvendiğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Evren, Süreyya ile geçmişini anlatmak için Bahar’ın yanına gitti. Bahar’a, Cem’in üvey kardeşi olduğunu açıklarken Süreyya ile olan ilişkisini anlattı. Ondan bir şey gizlemediğini, Süreyya'yı rencide etmemek için Bahar'a anlatmadığını söyledi. Geçmişte yaşadıklarından dolayı ders çıkaran Bahar, Evren’den ayrıldı.

        Bahar, Evren’den ayrılıyor;

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        Artık daha güçlü ve mücadeleci olmaya karar veren Bahar, Süreyya’nın kendi özel ilişkisi sebebiyle onu açığa aldırdığını anladı. Evrak işlerini halletmek için hastaneye gelen Bahar, Süreyya’nın ses kaydını alarak kendisine yapılan haksızlığı kanıtladı. Süreyya’nın yaptıklarını itiraf ettiği ses kaydını vakıf başkanına dinleterek hem işini geri aldı hem de Süreyya’nın işine son verdi.

        Süreyya işten kovuluyor;

        Tüm bu olayları fırsat bilen Efsun da Seren’i, Aziz Uras ve ailesinin mantıklı bir seçim olmayacağı konusunda uyarmaya devam etti. Efsun, Seren ve Aziz Uras’ı yemeğe çıkartmak isteyince ikili şaşırdı ama aslında amacı onları bu yoldan döndürmekti. Sonunda Efsun amacına ulaştı ve yemekteki konuşmalarıyla ikilinin gözünü korkutmayı başardı. Seren ve Aziz Uras, kürtaj için kliniğe gitti. Nevra, Rengin’in kendisine kötü davranmasından dolayı Umay ile bir plan düşündü. Umay’ın, Timur ile birlikte yaşamasını isterken asıl amacı Parla ve Rengin’i bıktırıp evden göndermekti. Rengin yeni evini kutlamak için bir parti düzenlemek istedi. Rengin’in davetli listesinde Efsun ve Rıza da vardı. Bahar ise davetsiz misafir olarak katıldığı partide, bankanın evin satışını iptal ettiğini söyleyerek bölüme damgasını vururken, bu sırada hiç beklemediği bir haber aldı. Timur’un da Umay için velayet davası açacağını söylemesi gelecek bölümde neler olacağına dair merak konusu oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

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