'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', izleyicileri yine ekran başına kilitledi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide geçen 37'nci bölüm izleyicileri, yine ekran başına kilitledi

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 37'nci bölümü, AB’de; 6,17 izlenme oranı 16,87 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 6,16 oranı 14,58 izlenme payı, Total’de ise 4,91 izlenme oranı 12,52 izlenme payı elde etti.

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Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi Bahar etiketi ile, tam 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk ve Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

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'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 37'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Seren’in suyunun gelmesi, herkesi paniğe sevk ederken; Bahar hem Seren’i sakinleştirdi hem de ilk müdahaleyi evde yaptı. Diğer yandan Timur ve Evren de fenalaşan Leyla’yla ilgilendi. Ambulans gelince hep birlikte hastaneye gittiler, bu esnada herkes doğumu yönetmesi beklenen Rengin’e ulaşmaya çalıştı.

Fakat Tuğra ile yemekte olan Rengin hastaneye gelse de, zehirlendiği için ameliyatı gerçekleştiremeyecek duruma geldi. Jinekologlar kongre nedeniyle şehir dışında olunca ve hava şartları yüzünden icapçı da gelemeyince Seren’in takibini Bahar üstlenmek zorunda kaldı. Aziz Uras’ın annesine güvenmemesi ise Bahar’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Seren’in sancısı panik yarattı; Seren’in haberini alan Efsun, hastaneye gelip onu görmek istedi ama hastanedekiler Seren’in daha fazla strese girmesini istemedikleri için odaya girmesine izin vermediler. Fakat Efsun vazgeçmeyince, Aziz Uras, Seren’e haber verdi ve anne-kız bir araya gelip duygu yüklü anlar yaşadılar. Ama aniden Seren’in solunum sıkıntısı yaşaması herkesi panikletti. Seren’in sonuçlarını acilde yatan Rengin’le tartışan Bahar; Rengin’in uyarılarına rağmen hem Seren hem de bebekler için risk almak istedi. Evren’in de desteğiyle Seren’in değerlerinin iyi olmasına ve içgüdülerine güvenen Bahar, kararı Seren’e bıraktı. Efsun ve Aziz Uras karşı çıksa da Seren, Bahar’a güvenmeyi seçti ve onun yöntemine denemeye karar verdi. REKLAM Bahar bütün risklere rağmen doğumu yaptırmaya karar verdi; Timur’un yıllar sonra kendiyle ilgili gerçekleri sindirmesi kolay olmasa da önce Nevra’yla yüzleşti sonra da Leyla’yla konuştu. Leyla, kritik bir ameliyatın hemen öncesinde nihayet Timur’la anne-oğul olarak bir araya geldi. Torunlarıyla da buluşan Leyla, ailecek fotoğraflara bakarken aniden bayıldı. Bu esnada Seren’in kasılmaları başladı. Bahar ve Evren, Seren’in ameliyatına girerken; Rengin de ona koçluk yaptı. Bebeklerinin ağlamaması Seren’i korkuturken; Bahar, Rengin’in de desteğiyle ameliyatı tamamlamaya çalıştı. Diğer yandan fenalaşan Leyla da beyin ameliyatına alındı. Fakat Leyla yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seren’in “Bebeklerim yaşıyor mu?” çığlıkları ameliyathane de yankılanırken sesi, bebeklerin ağlama sesine karıştı. Hem bebekleri hem Seren’i kurtaran Bahar, derin bir nefes alırken; bir yandan Leyla’nın ölümü aynı anda ikiz bebeklerin doğumu, izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattı. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!