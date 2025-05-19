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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:04
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        Bir tanıtım daha yayınlandı
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        SHOW TVnin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 47'nci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Tanıtımda hastaneye geç kalan Bahar’ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor. Timur’un akşam Bahar’la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren; "Bahar benden ne istiyorsun…" sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar’ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

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        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 47. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TVde ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00de SHOW TVde!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv

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