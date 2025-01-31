'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınladı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.

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'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 33. Bölüm 2. Tanıtım;

Her hafta izleyicisinden tam not alan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde heyecanın ve tansiyonun giderek artacağının sinyallerini verdi. Tanıtımda, hastaneye gelen bir hastayla yaptığı sohbetten sonra dış görünüşü hakkında düşünmeye başlayan Bahar’ın Evren’le konuşması eğlenceli anlara sahne olurken; Bahar’ın aniden bayılması tüm hastanede paniğe neden oldu. Karantinaya alınan Bahar ve Timur’un akıbeti merak konusu olurken, bu durum karşısında çaresiz kalan Evren’in öfkesi dikkat çekti.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!