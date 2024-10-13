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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 20. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 22:21 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:21
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        Nefes kesen tanıtım
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        Nefeslerin tutulduğu tanıtıma, Bahar’ın Rengin’e “Bu evi mi istiyorsun, al hayrını gör” dedikten sonra 25 yılını verdiği evi yıkıp dökmesi damgasını vururken; ikilinin yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmelerinin de çok çetin geçeceğinin ilk sinyalleri verildi. Her koşulda Bahar’ın en büyük destekçisi olan Evren’in “Seni çok seviyorum” sözleri ise Bahar ve Evren cephesinde izleyicilerin sıcacık anlara şahit olacaklarının ipuçlarını verdi.

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        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dahil oldu.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” adlı dizi her salı saat 20.00’de Show TVde!