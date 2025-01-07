Show TV’nin sevilen dizisi Bahar bu akşam var mı, yok mu sorularının yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bahar 31. bölüm tarihi için 7 Ocak 2025 Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.