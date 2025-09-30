Tüm bu fırtınaların ortasında, ailesini bir arada tutmaya çalışan Bahar, kontrolün yavaş yavaş ellerinden kayıp gittiğini hissediyor. Yaşanan olayların ağırlığı altında ezilen Bahar’ın içsel mücadelesi, izleyicinin kalbine dokunuyor. Artık herkesin aklındaki tek soru, “Her şey yeniden nasıl yoluna girecek?” oluyor.