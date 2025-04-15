Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 15 Nisan Salı akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Öte yandan Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar’ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder.
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O sırada kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir.
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Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar.
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Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır.
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Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 42. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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