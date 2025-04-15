Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler Bahar 42. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde, kalp krizi geçiren Timur’un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Öte yandan Rengin’in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…