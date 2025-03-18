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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 39. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Bahar 39. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 18 Mart Salı akşamı 39. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 39. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınır. Ancak operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:41
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          Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 39. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar. Ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          BAHAR’IN 39. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Bahar, hayati bir ameliyata alınırken, operasyonu kimin gerçekleştireceği konusunda Evren ve Timur arasında büyük bir gerilim yaşanır.

        • 3

          Zorlu ve kritik geçen ameliyatın ardından Bahar nihayet gözlerini açar, ancak bu kez de kaderini belirleyecek kurulla yüzleşmek zorunda kalır.

        • 4

          Kurul sırasında ortaya çıkan beklenmedik bir tanık, tüm dengeleri altüst eder.

        • 5

          Öte yandan, Bahar’ın hayatındaki kaos evde de devam eder.

        • 6

          Tam her şey yoluna girmeye başlarken, Çağla’dan gelen beklenmedik bir haber her şeyi değiştirir.

        • 7

          En iyi arkadaşı zor durumdadır ve ona yardım edebilecek tek kişi Bahar’dır.

        • 8

          Bu sırada, Bahar’ı tamamen kaybetme korkusu yaşayan Evren, herkesi şaşkına çevirecek radikal bir karar alır.

        • 9

          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 39. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 39. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
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