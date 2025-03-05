Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar dün akşam 37. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorunda kalır. Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 37. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.