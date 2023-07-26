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        Haberler Müzik Bahadır Tatlıöz'den 'Bu Gece Boş Ver' - Magazin haberleri

        Bahadır Tatlıöz'den 'Bu Gece Boş Ver'

        Bahadır Tatlıöz, yeni şarkısı 'Bu Gece Boş Ver'i müzikseverlerin beğenisine sundu

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 14:45
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        Bahadır Tatlıöz'den 'Bu Gece Boş Ver'
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        Doğum gününde yeni şarkısı 'Bu Gece Boş Ver'i yayınlayan Bahadır Tatlıöz’ün, "Yeni yaşımın ve yeni dönemimin simgesi" diye nitelendirdiği şarkısı 'Bu Gece Boş Ver'in sözü ve düzenlemesi kendisine ait. 'Bu Gece Boş Ver'in müziğinde ise Bahadır Tatlıöz ve Cüneyt Yamaner'in imzası yer alıyor.

        "ŞARKININ TILSIMINA ÇOK İNANDIM"

        Bahadır Tatlıöz, günün güzel enerjisine ve yoğun duygusuna eşlik eden şarkının tılsımına çok inandığını ve dinleyen herkese uğur getirerek, yüreğini aydınlatmasını diledi.

        Klip yönetmenliğini yine kendisinin üstlendiği projenin çekimleri Bodrum’da iki günde gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, 'Bu Gece Boş Ver' isimli şarkısında da 40'ncı kez yönetmen koltuğuna oturdu.

        Bahadır Tatlıöz'den yeni şarkı
        Bahadır Tatlıöz'den yeni şarkı
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        #bahadır tatlıöz
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