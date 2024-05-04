Sharon Stone'un bu açıklamalarına dizinin senaristlerinden Bahadır Özdener’den yanıt geldi. Özdener şunlarım söyledi:

Bilgilendirmek istedim:

Kurtlar Vadisi'nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California - Los Angeles'a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken, A klas iki star ilk defa bir televizyon dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi'nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.

1) Los Angles-Beverly Hills'teki çekimlerde Yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri vs.) bırakın ingilizce bilmemeliyi Amerikalı idi. Los Angles'ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.

2) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurt dışında yaşamıştır.

3) Andy Garcia ve Sharon Stone'un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (ingilizce) senaryo metninin tamamı ingilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.

4) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi'nin 96 ve 97'nci Bölümlerini açıp izleyebilir.

5) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul'a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır.