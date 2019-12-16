Bağcılar Bir Erasmus+ projesiyle daha Avrupa’ya açılıyor

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2016-2018 yılları arasında “21. Yüzyılda Müfredatlar Arası ve Müfredatlar Üstü Becerilerin Geliştirilmesi” adlı AB Erasmus + projesinde yer alan Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu yeni bir projesini açıkladı.
Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaşar yönetiminde, İngilizce Öğretmeni Gökhan Büyükkaytaz’ın ve ekibinin yürüttüğü, amacının işbirlikçi okulların yerel değerlerinin tüm alanlara katkıda bulunabileceği evrensel bir strateji oluşturmak olduğu belirtilen proje; Romanya, Polonya, Bulgaristan, İtalya’nın da yer aldığı 4 Avrupa ülkesi ve Türkiye’den İstanbul- Mersin illerinden ortaokul ve lise düzeyinde 6 okulun katılımıyla gerçekleşiyor.
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Ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklar, 21. yüzyılda uygulanması elzem olan eğitim teknolojileri, Avrupa’daki okullar arasında bir baraj sınavı olarak görülen PISA sınavı benzeri bir sınav uygulaması ile en beğenilen ve geleneksel eğitim yöntemlerinin evrensel kimliğe taşınması üzerinde karşılıklı fikirler ve uygulama deneyimlerinin paylaşılacağı projenin ilk ayağı İstanbul Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu’nda yapılan 3 günlük bir toplantıyla başladı.
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tam destek
İstanbul Bağcılar İlçe Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen Sayın Özkan Boyacı da toplantı serisinin 2. gününde yaptığı açıklamada projenin önemine ve Mustafa Kemal Ortaokulu’nun böylesi projeye ev sahipliği yapmasının gururuna vurgu yaptı. Boyacı “Bağcılar ilçesi olarak okulumuza her türlü desteğe ve işbirliğine hazırız.” mesajını verdi.
Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaşar proje ile “milli şuuru güçlendiren yerel değerlerin özellikle eğitim alanında nasıl evrensel bir kimlik kazanacağı” konusuna vurgu yaptı.
Projenin açılışının ve ilk toplantısının ev sahibi Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Sn. Hüseyin Yaşar da konu hakkındaki görüşlerini “Bu proje ile sözlü sanatlardan el sanatlarına kadar geniş bir çerçevede yer alan ve milli şuuru güçlendiren yerel değerlerin özellikle eğitim alanında nasıl evrensel bir kimlik kazanacağı konusunda yeni teknikler geliştirilecektir. Yerelin evrenselleşmesi bilginin küresel ikliminde hem öznel olarak kendini koruma altına almak hem de öznel alana gömülü kalmadan evrensel anlamda çağı yakalamak daha da ötesi çağa yön vermek anlamına gelmektedir.” sözleriyle dile getirdi.
Yaşar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yine bu projeyle bu yerel değerlerin dijital alana taşınması ve eğitimlerin iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak sağlanması amaçlanmaktadır. Çağı yakalamak ve ülkemizi çağın ötesine taşımak için özellikle internetin ve diğer iletişim araçlarının bir eğitim tekniği ve yöntemi olarak kullanılması önem arz etmektedir. Biz bu noktada böylesine bir projede yer almanın hem okulumuz, hem ilçemiz, ilimiz hem de Türkiye açısından büyük bir önem arz ettiğinin bilincindeyiz ve haklı gururunu yaşamaktayız.”
Bağcılar İlçe Eğitimi Müdürlüğü’nden katılımcılara sertifika verildi
Katılımcılar 3 günlük toplantı programı kapsamında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de ziyaret ettiler. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Mustafa Yılmaz ziyaretçileri makamında ağırladı ve Erasmus+ çalışmalarının ilk sertifikalarını katılımcılara bizzat takdim etti.
Halk Eğitim Merkezi’nde geleneksel sanatlara büyük ilgi
Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi’ne yapılan ziyarette katılımcı ülkelerin temsilcilerinin Türk geleneksel sanatlarına büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Özellikle kaligrafi, ebru, ayna işleme ve filografi sanatı, iğne oyası ve sim sarma teknikleri hakkında bilgi alan katılımcılar, eserleri de yakından inceleme fırsatı buldular.
Projenin ikinci Türkiye buluşmasının Mersin Özel Uğur Okulları’nda yapılacağı belirtilirken, projenin 2021 yılında İtalya’da tamamlanacağı ifade edildi.
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