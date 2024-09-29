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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağ evindeki havuzda facia! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bağ evindeki havuzda facia!

        Gaziantep'te bir bağ evinde facia yaşandı. Olayda havuza düşen 10 yaşındaki Reem Aksoy adlı kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:28
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        Bağ evindeki havuzda facia!
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        Gaziantep'te bağ evindeki havuza düşen Reem Aksoy (10), boğuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

        Ailesi ile birlikte misafirliğe giden Reem Aksoy, bağ evi bahçesindeki havuz kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra Aksoy, gözden kayboldu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ailesi havuzda gördüğü kızlarını hemen çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalenin ardından Aksoy’u Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Reem Aksoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Reem Aksoy’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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