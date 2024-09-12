Bade İşçil: Tatil yapamadım
Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, bu yaz tatil yapamadığını söyledi. İşçil; "Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım" dedi
- 1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, okullar başladı, onun telaşındayız" diye konuştu.
- 2
"BODRUM YA DA ÇEŞME'YE GİTMEK İSTERDİM"
Reklam anlaşmaları yaptığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu; "Dizi teklifleri geldi, iş görüşmelerim oldu, beklemedeyim şu an, kısmet bakalım... Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım. Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.
- 3
"HER GÜN 10 KİLOMETRE YÜRÜYORUM"
Sık sık yürüyüş yaparken görüntülenmesiyle ilgili de konuşan Bade İşçil, "Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ne kadar zaman bulursam o kadar yürüyorum. Nerede yoruldum orada "Dön Bade" dersem kendime dönüyorum. Yaklaşık 10 kilometre yürüyorumdur herhalde" ifadelerini kullandı.
-