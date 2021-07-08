"ANNE OLDUĞUM İÇİN KONTROLE GELDİM"

Öte yandan Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenmişti. Muhabirlerle sohbet eden ve Kadın Hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade eden İşçil, "Anne olduğum için rutin kontrole geldim" demişti.