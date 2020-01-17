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Babil dizisi oyuncuları kimler? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Star TV'de ekranlara gelecek olan Babil dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Psikolojik gerilim/ dram türündeki dizinin oyuncu kadrosu da bir hayli güçlü. Peki, Babil dizisi konusu nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...
BABİL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER
Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.
Ozan Güven (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.
Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.
Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.
Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.
Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.
Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.
Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.
BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver),onun kurtarıcısı olabilecek mi?
BABİL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Babil dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.
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