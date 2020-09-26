Babil dün akşam ekrana 13. bölüm ile geldi. Babil'de bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. Deniz'in kaçırılması işleri zora soktu. Babil yeni bölüm fragmanında neler olacağı merak ediliyor.

BABİL 25 EYLÜL SON BÖLÜM

Dengeler değişiyor! Deniz'in kaçırılması İrfan'ı beklenmedik bir karara iterken Egemen'i de hayatının en önemli seçimine zorluyor. Eda Egemen'e sükûneti karşılığında açık çek teklif ederken, İlay'la başa çıkmakta giderek zorlanıyor. Süleyman’ın aldığı beklenmedik bir iş birliği teklifi, Ayşe İrfan ve Egemen arasında kartları yeniden dağıtıyor. Bu hafta Babil’de herkes, çalınan hayatlarını faiziyle geri almanın peşinde!

BABİL 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI