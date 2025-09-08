Habertürk
        Babasını öldürdü, annesini yaraladı

        Babasını öldürdü, annesini yaraladı

        İzmir'in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki genç bıçakla babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 08.09.2025 - 19:05
        DHA'nın haberine göre; olay, dün 1343 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 'Aile içi kavga' anonsuna giden polis ekipleri, evin kapısı açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak eve girdi. Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. (47) ve baba Barış Bulut’u (47) kanlar içinde buldu.

        Ağır yaralandığı belirlenen H.U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı olan baba Barış Bulut ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anne N.B.’nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

