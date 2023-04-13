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DEVA lideri Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması

DEVA lideri Ali Babacan, CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili açıklamada bulundu. Babacan, "21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 13.04.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması
HABERTURK.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Babacan açıklamalarında şunları kaydetti: "Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır.

Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum."

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